انت الان تتابع تفاصيل خبر بالبكاء والزغاريد.. استقبال مؤثر لشيخ سعودي بعد إطلاق سراحه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 12:50 مساءً - وثقت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى لاستقبال الأهالي إمام مسجد الراجحي في مكة المكرمة الداعية محمد المحيسني، بعد ثمانية أشهر من اعتقاله دون مسوغات قانونية في السجون السعودية.

وأظهر الفيديو المتداول على حساب "معتقلي الرأي"، المعنيّ بمتابعة قضايا المعتقلين في السعودية على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، لحظات مؤثرة لاستقبال أقارب المحيسني له أمام منزله، مع تجمهر عدد من الزوار والمحبين.

وعرض الفيديو لحظة وصول المحيسني بسيارة خاصة بين تجمّع لعدد من المستقبلين، الذين تهافتوا عليه منذ خروجه من السيارة، حيث سيطر البكاء عليهم، في حين تعالت أصوات الزغاريد فرحاً بخروجه من المعتقل.

وكان "معتقلي الرأي" أكد أن السلطات أفرجت، قبل أيام، عن إمام مسجد الراجحي في مكة المكرمة، بعد أكثر من ثمانية أشهر على اعتقاله بطريقة تعسفية ودون أي مسوغات قانونية.

يشار إلى أن المحيسني قارئ وخطيب وُلد في السعودية عام 1965، ومن أقدم القراء في المملكة، وكان إماماً لمسجد "القطري" بمكة وأَمَّ مساجد في بريدة والرياض سابقاً.

ومنذ تولّي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، منصبه، شنت السلطات السعودية موجة اعتقالات طالت مئات المسؤولين والأمراء والدعاة والمعارضين السياسيين، وحتى الناشطين الليبراليين والمتحرّرين.

واستخدم بن سلمان مختلف أساليب الترهيب والترويع ضد من يعارضه، وأحدث الكثير من التغييرات التي لم يسبقه إليها أحد في بلاده، وهو ما قوّض حقوق الإنسان وحرية التعبير بالسعودية، بحسب منظمات وَجهات دولية.