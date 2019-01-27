شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مقبرة رومانية عمرها 2000 عام والان نبدء بالتفاصيل
ولاستخراج موافقة على التوسعة، طلبت سلطات المدينة من فريق من علماء الآثار القيام بمسح للمنطقة. وقال عالم الآثار نونو نيتو بشركة نيوبيكا التى نفذت التنقيب على عمق نحو 6 أمتار "ما عثرنا عليه كان مفاجأة كبيرة... مستوى الحفظ رائع ومجموعة الآثار خرافية".
وتبين أن المقبرة تضم 25 هيكلا عظميا و35 قطعة من الرفات المحروقة وقطعا من الفخار وعملات كانت تستخدم فى مراسم الدفن. وتم نقل كل الآثار إلى مختبر الأبحاث بالشركة التى نقلتها فيما بعد إلى مجلس المدينة.
ويعمل علماء الآثار فى الموقع منذ عام 2016. وبدأ العمل بالفعل فى توسيع المطعم. وعلى الرغم من تأخر ذلك، فإن أصحاب المكان ينظرون لاكتشاف المقبرة الرومانية بإيجابية ويأملون فى عرض بعض القطع الأثرية فى المستقبل.
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