شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 68 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات اليوم الأحد إن 68 شخصا على الأقل لقوا حتفهم كما اضطر نحو 7 آلاف للاحتماء فى مخابئ الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التى شهدتها جزيرة سولاويسى خلال الأسبوع المنصرم.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن 7 مفقودين فى حين أصيب 47 بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة فى فيضان سد.

وأضاف فى بيان أن أكثر من 5 آلاف منزل غرقت ولحقت أضرار بعدد من الجسور والمدارس ودور العبادة كما أتلفت المياه الآلاف من أفدنة الأرز. وتابع أنه مع انحسار مياه الفيضانات بدأ بعض النازحين فى العودة إلى منازلهم إلا أن هناك حاجة لمعدات ثقيلة لإزالة طبقة سميكة من الطين تكسو الطرق والمنازل.

وقال إن آخرين فضلوا البقاء فى المخيمات بعد ما تعرضوا له من صدمة مضيفا أنه ما زالت هناك حاجة ملحة لطعام وبطاطين وخدمات طبية. وامتد الدمار الذى ضرب إقليم جنوب سولاويسى خلال الأسبوع المنصرم أيضا إلى ماكاسار عاصمة الإقليم.