سندويشات تكشف كذب "ماكدونالدز"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشف نباتيون بريطانيون عن خدعة تقوم بها شركة الوجبات السريعة الأمريكية "ماكدونالدز" من خلال شطائر مخصصة للنباتيين فقط.

وذكرت صحيفة " صن" البريطانية أن الرواد المطعم الأمريكي تفاجئوا بالسندويشات المخصصة للنباتيين والتي احتوت على قطع من الدجاج بالرغم من أن محتوى السندويشات النباتية يحب أن لا يحتوي على أي لحوم.

وبعد انتشار الخبر في كل أنحاء بريطانيا، عمد نباتيون من مختلف المناطق البريطانية إلى نشر صور على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حول محتوى السندويشات النباتية الغريبة التي تحوي لحم دجاج.

وكانت سلسلة المطاعم الشهيرة في بريطانيا قد طرحت في الأسوق سندويشا نباتيا بسعر 1.9 جنيه أسترليني وتضم مكوناته المعلنة مزيج من الخضراوات مثل الطماطم والبصل الأحمر والخس والمخلل بدون وجود للدجاج أثر يذكر.

وإثر انتشار الخبر، اعتذرت الشركة الأمريكية عن ما بدر منها وأشارت أنها طلبت من موظفيها توخي الدقة في الطلبات المقبلة واعتبرت أنه من غير المناسب أن يجد الناس أشياء لم يطلبوها.