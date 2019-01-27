ارتفاع عدد ضحايا انفجار خط أنابيب البنزين في المكسيك إلى 114 قتيلا

الخليج 365/ بغدادأفاد وزير الصحة المكسيكي، الاحد، بأن ضحايا انفجار خط أنابيب لنقل البنزين بولاية هيدالغو في المكسيك، بلغ 114 قتيلا، فيما لا يزال 33 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقال وزير الصحة المكسيكي، خورجي ألكوسير، إن 46 شخصا من الجرحى توفوا في المستشفى متأثرين بإصاباتهم الخطيرة .

ووقع الانفجار الضخم الأسبوع الماضي عندما كان مئات الأشخاص يسرقون البنزين من خط أنابيب، قبل أن تندلع النيران فيه وتسبب في حريق هائل التهم الكثير من السكان القادمين لأخذ البنزين المجاني.

