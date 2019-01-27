فيديو صادم.. انشطار قاذفة نووية روسية ومقتل 3 من طاقمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انشطرت قاذفة قنابل روسية، قبل أن تنفجر وتتحول إلى كرة من اللهب إثر هبوط حاد في أجواء عاصفة ثلجية في المنطقة القطبية الشمالية، ما أسفر عن مقتل 3 من طاقمها.





وأظهرت تسجيل مصور صادم للحادث المروع، قاذفة قنابل ثقيلة ذات قدرة نووية طراز "تو-22 إم3" (Tu-22M3) كانت تحلق شمال الدائرة القطبية الشمالية وسط عاصفة ثلجية، ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الطاقم الأربعة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاذفة الأسرع من الصوت كانت تهبط في مورمانسك في أجواء تقل فيها الرؤية قبل أن تصطدم وترتد عن المدرج الطائرات، فانشطر الجزء الخلفي من الطائرة، وانفصلت قمرة القيادة وانقلبت على الأرض بينما انفجر الشطر الثاني واندلعت فيه النيران.

وأصرت وزارة الدفاع الروسية على أن الطائرة لم تكن مسلحة في وقت الحادث الذي وقع في 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبدأ محققون عسكريون التحقيق في الحادث، وقالت شركة توبوليف التي صنعت القاذفة إن خبراءها سينضمون إلى فريق التحقيق.

ويعتقد خبير الطيران فاديم لوكاشيفيتش أن الحادث ربما يكون ناجما عن عاصفة ريحية عاتية أصابت الطائرة فجأة قبل أن تلمس الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ريا نوفوستي.

والطائرة طراز "تو-22 إم3" هي قاذفة قنابل ثقيلة ذات محركين تم بناؤها في الثمانينيات، وظلت أعداد كبيرة منها في الخدمة مع القوات الجوية الروسية، التي استخدمت الطائرة خلال حملته في سوريا.

كما أجرت الطائرات مؤخرا مهام تدريبية في طاجيكستان، إلى جانب قاذفات "تو-95" (Tu-95) التي استهدفت معسكرات الإرهابيين.