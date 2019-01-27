بغداد تستدعي سفير تركيا احتجاجا على مقتل متظاهر بكردستان العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بغداد أنها ستستدعي سفير أنقرة لديها غداة احتجاجات عنيفة في كردستان العراق أسفرت عن مقتل متظاهر بنيران القوات التركية.

وقالت الخارجية العراقية في بيان إنها "تدين ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطنيها في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العماديّة، محافظة دهوك، والذي أدى لسقوط ضحية وعدد من الجرحى".



وأضافت أن ذلك أعقبه "قيام الطيران العسكريِ التركي بالتحليق على ارتفاعات مُنخفِضة، ما تسبب بالذعر بين المواطنين".

وتابع البيان أن "وزارة الخارجية ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتسلمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره".

وأطلقت القوات التركية في قاعدة عسكرية بمحافظة دهوك الحدودية شمالي العراق، النيران على متظاهرين نددوا بقتل 4 مدنيين خلال غارة جوية تركية مؤخرا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استدعت بغداد السفير التركي احتجاجا على الضربات الجوية التركية "المتكررة" داخل الأراضي العراقية، وأدانت تلك الهجمات واعتبرتها "انتهاكا لسيادتها".



وذكرت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان "نعبر عن استيائنا وحزننا للخسائر في الأرواح والإصابات"، مشيرة إلى أن "أحداثا وقعت في منطقة شيلادزي".