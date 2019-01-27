انت الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد بالبرازيل إلى 34 قتيلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتفعت حصيلة الضحايا في حادث انهيار سد للمياه الملوثة بنفايات التعدين بجنوب شرق البرازيل إلى 34، حسبما أوردت قناة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية، أمس السبت، ونقلت القناة عن أجهزة الطوارئ الوطنية، أن 23 شخصا متضررا بالفيضان الناجم عن انهيار السد، تم نقلهم إلى المستشفى، فيما لا يزال حوالي 300 شخص في عداد المفقودين، وسابقًا، أعلنت فرق الطوارئ البرازيلية أن الحادث أودى بحياة 9 أشخاص، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة النهائية للضحايا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وانهار أحد السدود المحيطة بمنجم تابع لشركة "فالي" المتخصصة باستخراج خام الحديد يوم الجمعة بالقرب من بلدة برومادينيو في ولاية ميناس - جيرايس جنوب شرقي البلاد، وقامت السلطات بإجلاء سكان المنازل المجاورة لمكان الحادث، حيث أدت تدفقات الأوحال إلى تدمير عدد من البيوت.وقالت فرق الإنقاذ العاملة في المكان إن