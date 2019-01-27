المبعوث الأممى للشرق الأوسط يدين مقتل فلسطينى خلال مواجهات مع مستوطنين

أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف مقتل الشاب الفلسطينى حمدى نعسان خلال مواجهات بالضفة الغربية المحتلة مع مستوطنين إسرائيليين، واصفا الحادث "بالمروع وغير المقبول".

ودعا ملادينوف- حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، إسرائيل إلى إنهاء العنف الذى يقوم به المستوطنون الإسرائيليون وتقديم المسئولين عن الحادث إلى العدالة.

وكان حمدى نعسان (38 عاما) قتل أمس السبت خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين شهدتها قرية "المغير" شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.