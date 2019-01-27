مفاوضات واشنطن و"طالبان" الأفغانية انتصار دبلوماسي كبير

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي اليوم الأحد، إن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا.

وأضاف قريشي - في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن باكستان لعبت دورا حيويا في جلب الولايات المتحدة وحركة "طالبان" إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن تحقيق السلام في المنطقة غير ممكن بدون حوار، وأوضح أن باكستان تواصلت مع دول مختلفة ودعت إلى إقامة منطقة مستقرة.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن المحادثات مع حركة "طالبان" قد حققت تقدما كبيرا لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وقال خليل زاد - في ختام جولة مفاوضات مع الحركة استمرت ستة أيام - إن المحادثات ستستمر، وشدد على أن أي اتفاق مع حركة "طالبان" يجب أن يتضمن محادثات مع الحكومة الأفغانية.