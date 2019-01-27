السعودية: أمن العرب.. على مسافة واحدة من "أمن الرياض"

أكدت صحيفة "عكاظ " السعودية أن الموقف السعودى الثابت من جميع الدول العربية، الداعى إلى إرساء دعائم الاستقرار ورفض الفوضى فى العواصم العربية، يؤكد أن أمن العواصم العربية على مسافة واحدة من أمن الرياض.

وقالت الصحيفة- فى تعليق لها اليوم تحت عنوان (أمن العرب.. على مسافة واحدة من «أمن الرياض»)- أن استشعار الرياض ضرورة الوقوف إلى جانب أشقائها العرب لم يكن فى السودان فحسب، فالشواهد والتاريخ السياسى الحديث والقديم يؤكدان وقوف المملكة إلى جوار الدول العربية، ودعمها لإرساء الأمن والأمان، مشيرة إلى أن للسياسة السعودية مساهمتها فى وقف الفتنة والتناحر بين الطوائف اللبنانية بـ«اتفاق الطائف» منذ ثمانينات القرن الماضى، مروراً بمشاركتها الفاعلة فى تحرير الكويت، وشدها أزر أشقائها فى البحرين ومصر مطلع الألفية الثانية.

واختتمت الصحيفة تعليقها مؤكدة أن الرياض لم تقف مكتوفة الأيدى بعد أن وجه لها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى نداءه لإنقاذ صنعاء، لتتدخل وشقيقتها الإمارات بعمليتى «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» لردع مختطفى اليمن، وإرساء دعائم الشرعية اليمنية بالمال والجند، إضافة إلى وقوفها إلى جوار المملكة الأردنية الهاشمية فى رمضان الماضى فى ضائقتها الاقتصادية، الأمر الذى يؤكد حرص السعودية على استقرار الدول العربية بذات النهج الذى تحفظ فيه استقرار عاصمتها وشعبها.