دفاع كوريا الجنوبية يوجه بالتعامل بحذر مع تحليق الطائرات اليابانية

وجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جيونج كيونج دو، تعليماته لبحرية بلاده بالتعامل بحذر مع التحليق المتكرر على ارتفاعات منخفضة من قبل الطائرات الحربية اليابانية، واصفا إياها بأنها "استفزاز خطير من جانب حليف".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن توجيهات الوزير جاءت خلال زيارة غير مجدولة لقيادة الأسطول فى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.

وتم إطلاع الوزير على التفاصيل المتعلقة بالتحليقات الجوية المتعددة من قبل طائرات الدوريات البحرية اليابانية تجاه المدمرات الكورية الجنوبية في الأسابيع الأخيرة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية واليابان متورطتان فى خلاف عسكري بدأ أولا بعد أن اتهمت طوكيو سفينة حربية كورية بتوجيه رادارها للسيطرة على إطلاق النار على متن طائرة دورية يوم 20 ديسمبر الماضي، غير أن سول نفت صحة ذلك من جانبها، وقالت حينها "إن السفينة الحربية كانت في مهمة لإنقاذ سفينة كورية شمالية".

وتصاعد النزاع بعد أن حلقت الطائرات اليابانية بالقرب من السفن الكورية مرارا في 3 حوادث منفصلة في أعقاب أحداث ديسمبر.

وشجب وزير الدفاع الكوري الجنوبي بشدة اليابان بسبب التحليق المتعدد لطائراتها، معتبرا إياه سلوكا شديد التهديد لا يمكن أن تتحمله بحرية أي دولة.