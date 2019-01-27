الأجهزة الأمنية تنفذ حملة أمنية على المتسوّلين في مدينة الشحر

بتوجيهات من مدير أمن الشحر العقيد عوض بن عكاس العوبثاني، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر "مركز المدينة - المنصورة"، بقيادة الملازم خالد محمد العريبي قائد المركز، ومتابعة مدير البحث في المديرية الملازم أحمد عدلان فجر يوم الخميس، عصابة تمتهن التسوّل في الأسواق والمساجد بالمدينة .

الأجهزة الأمنية بالشحر قامت بمتابعتهم، وتم ضبطهم في فندقين بالمدينة ، وعددهم 14 رجل ، و16 طفل بين ذكور وإناث، وبحوزتهم مايقارب 250.000 ريال يمني، وعدد من هواتف الجوال .

وتشير التحقيقات أن المتسوّلين من المحافظات الشمالية يتخدون غرفتين في فندقين مختلفين في المدينة مسكناً لهم، ويوهمون المواطنين أثناء ممارسة التسوّل بأن ظروفهم المعيشية صعبة، وأنهم لايملكون قوت يومهم ويدّعون أن أطفالهم يعانون أمراض بغرض كسب مشاعر المواطنين .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم إلى خارج المديرية .

وتأتي تنفيذ هذه الحملة بعد شكاوي المواطنين التي تفيد بتزايد أعداد الوافدين المتسوّلين في مديرية الشحر.

وسوف تستمر هذه الحملة الأمنية للقضاء على ظاهرة التسوّل في مديرية الشحر.

ومن جانب آخر، عقد مدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران للجنة المناقصات بالمديرية بحضور مقاولي المشاريع المتعثرة في المديرية بسبب الأزمة السياسية الحالية وارتفاع مواد البناء وعدم قدرة المقاولين باستكمال المشاريع التي رست عليهم بأسعار سابقة .

وفي بداية الإجتماع رحب المدير العام بالمديرية حمران بالحاضرين من أعضاء لجنة المناقصات والمقاولين .. مؤكدا على حرص السلطة المحلية بالمديرية على ضرورة استكمال المشاريع المتعثرة وذلك بوضع الحلول المناسبة لضمان البدء في العمل إلى استكمال المشاريع بصورة عادلة بين المديرية والمقاولين وذلك بطرح عدد من الخيارات تضمن موافقة المقاولين على الإستمرار في العمل بحيث لا تكون مجحفة لمخصصات البرنامج الاستثماري بالمديرية وايضاً يضمن استهداف عدد أكبر من المشاريع .