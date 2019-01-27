شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للإغاثة اليمنية تنتقد صمت المجتمع الدولي عن جرائم الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

حذرت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية أمام استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في ارتكاب مجازرها البشعة ضد المدنيين ومنها قصفها فجر أمس (السبت) مخيما للنازحين في مديرية حرض شمال غرب اليمن.

وشددت اللجنة على ضرورة قيام المنظمات بدور لممارسة الضغوطات على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لوقف مجازرها ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت اللجنة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن استمرار مثل هذه الجرائم بحق النازحين تعد جريمة حرب ضد الإنسانية.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومنسقة الشؤون الانسانية في اليمن لإدانة الهجوم على مخيم النازحين والتدخل الفوري لوقف جرائم الحوثيين بحق المدنيين والنازحين في كل المناطق بالبلاد ورفع تقارير عاجلة عن هذه المجزرة الى الامم المتحدة ومجلس الأمن.

وطالبت اللجنة المنظمات الإغاثية الدولية بسرعة إرسال الفرق الطبية والإغاثية إلى مكان الحادث وتقديم الدعم اللازم للمصابين وسكان المخيم.

وأسفر الهجوم الحوثي الذي تم بواسطة صواريخ كاتيوشا عن مقتل ثمانية نازحين وإصابة أكثر من سبعة وعشرين آخرين معظمهم من النساء والأطفال.