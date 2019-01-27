النشرة: صيانة مضخة المياه عند الضفة الشرقية لمجرى الوزاني

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "شخصين بثياب مدنية يستقلان ​دراجة هوائية​ قادمين من بلدة ​الغجر​ خرقا السياج التقني والخط الازرق مقابل نبع ​الوزاني​ حيث عملا على صيانة مضخة ​المياه​ عند الضفة الشرقية لمجرى الوزاني لجهة الغجر وذلك بمواكبة من دورية تابعة لـ"اليونيفيل" وانتشار لعدد من الجنود الاسرائيليين في محيط المحطة قابله في الجانب اللبناني انتشار للجيش اللبناني الذي عمل على مراقبة الوضع حتى عودة العنصرين باتجاه الغجر".

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