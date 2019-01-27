سليم عون: انور الخليل صمت دهرا ونطق كفرا

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ إلى ان "النائب نور الخليل صمت دهرا، ونطق كفرا. ​أنور الخليل​ نائبا منذ تعيينه العام 1992 حتى يومنا هذا. أنور الخليل وزيرا من العام 1991 حتى هذا اليوم".

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