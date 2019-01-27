أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "حصلت في الآونة الاخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات في منطقة زحلة وجوارها ونتيجةً لمتابعة شعبة المعلومات لهذه الظاهرة بهدف مكافحتها، وبعد ان توافرت لها معلومات حول مشاركة المدعو: ع. ف. من مواليد عام 1998 ومن الجنسية اللبنانية بعمليات السرقة، تمكنت بتاريخ 24/1/2019 من توقيفه في مدينة بعلبك".
وفي بيان لها، لفتت المديرية إلى أنه "بالتحقيق معه اعترف، بقيامه بأكثر من 35 عملية سرقة لسيارات من نوع كيا وهيونداي، بالإشتراك مع شخص آخر، ويقومان بتسليم السيارة بعد سرقتها لاحد الاشخاص في بلدة بريتال مقابل مبالغ مالية، فيقوم الأخير بتهريب السيارات المسروقة الى سوريا وأودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف شخص قام بأكثر من 35 عملية سرقة سيارات في منطقة زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.