قوى الامن: توقيف شخص قام بأكثر من 35 عملية سرقة سيارات في منطقة زحلة

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "حصلت في الآونة الاخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات في منطقة زحلة وجوارها ونتيجةً لمتابعة ​شعبة المعلومات​ لهذه الظاهرة بهدف مكافحتها، وبعد ان توافرت لها معلومات حول مشاركة المدعو: ع. ف. من مواليد عام 1998 ومن الجنسية اللبنانية بعمليات السرقة، تمكنت بتاريخ 24/1/2019 من توقيفه في ​مدينة بعلبك​".

وفي بيان لها، لفتت المديرية إلى أنه "بالتحقيق معه اعترف، بقيامه بأكثر من 35 ​عملية سرقة​ لسيارات من نوع كيا وهيونداي، بالإشتراك مع شخص آخر، ويقومان بتسليم السيارة بعد سرقتها لاحد الاشخاص في ​بلدة بريتال​ مقابل مبالغ مالية، فيقوم الأخير بتهريب السيارات المسروقة الى ​سوريا​ وأودع الموقوف ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".