أوضحت "شركة خوري للمقاولات"، متعهدة مشروع مطمر برج حمود الصحّي، أن الأعمال الوحيدة التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن في المطمر هي أعمال إزالة النفايات التي تم تجميعها في ما يسمى "الباركينغ" خلال فترة أزمة النفايات غام 2015 وقبل بدء تنفيذ مشروع مطمر برج حمود.
واشارت الشركة إلى أن عملية إزالة النفايات المتراكمة في "الباركينغ" وطمرها مستمرة منذ أربعة أشهر، مؤكدة أن المطمر لم يعد يستقبل أي نفايات جديدة نظراً إلى اكتمال قدرته على الاستيعاب. ولفتت إلى أن النفايات الجديدة تطمر حالياً قي مطمر الجديدة الذي يتوقع أن تستنفد قريباً قدرته الاستيعابية. وذكّرت الشركة بأن أعمال إزالة جبل النفايات القديم في برج حمود انتهت أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المتعهدة لمطمر برج حمود: عملنا ينحصر بإزالة النفايات التي تراكمت منذ 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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