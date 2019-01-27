خوري: هناك حاجة كبيرة وضغط كبير لتركيب حكومة والتضحية مطلوبة من الجميع

لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال ​رائد خوري​ إلى أن "هناك حاجة كبيرة وضغط كبير لتركيب حكومة ولا يمكن أن نتأخر أكثر والتضحية مطلوبة من الجميع"، مشيراً إلى أنه "من أجل تفعيل العمل الاقتصادي نحن بحاجة لتشكيل حكومة جديدة والسير بها".

وفي حديث تلفزيوني، أشار خوري إلى "أنني لست متشائما ولست متفائلا كثيرا بشأن ​الحكومة​ لأننا في آخر 6 و7 أشهر عشنا الكثير من الامل لكن لم نصل لأي نتيجة وهناك بصيص أمل في محلات عدة خاصة بعدما رأينا الدعم من البلاد العربية والمساعدات والدعم القطري بغض النظر عن عدم مشاركة رؤساء الدول بالقمة وعدم مشاركتهم لا يغير بجدول أعمال القمة".

وأضاف: "​الموازنة​ هي عبارة عن جمع أرقام وإذا لم يكن هناك رؤية اقتصادية فيها فلا أهمية كبيرة لها والوضع الشاذ على الصعيد الاقتصادي هو نتيجة عدم وجود حكومة فعالة والموازنو أمر جيد ولكن لا تكفي لتفعيل العمل الاقتصادي في البلاد ونحن بحاجة لأكثر من الموازنة"، مشيراً إلى أنه "علينا ان نقوم بالكثير من الجهود ل​تشكيل الحكومة​ والمهم أن نخلق ثقة عند المواطن والجتمع الدولي".