عبدالله: كنا وسنبقى في ادائنا النقابي على كافة المستويات

أكد عضة كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في مؤتمر الخريجين التقدميين انه "نحن عجينة هذه الأرض، تذكروا كلام ​كمال جنبلاط​، انتم الملح الذي يملح هذه العجينة"، مشددا على ان "الحاضرين اليوم من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب الى البقاع يقولون اليوم نحن مازلنا على فكر كمال جنبلاط وبقيادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​".

وشدد على انه "نحن كنا مؤيدين وسنبقى في ادائنا النقابي على كافة المستويات، ولن نترك الا بصمة حضارية وطنية في اداء رفيقاتنا ورفاقنا على كل المستويات".