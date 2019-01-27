النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي خرق حرمة الاجواء اللبنانية من فوق مزراع شبعا

أفاد مراسل "​النشرة​" بان "​الطيران الحربي الاسرائيلي​ خرق حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا من فوق مزراع شبعا وينفذ في هذه الاثناء طائرتان من طراز أف 16 طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات ​العرقوب​، ​حاصبيا​، المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​ وصولا حتى سماء ​راشيا الوادي​ و​البقاع الغربي​".

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