الطقس يتحول مساء إلى متقلب وماطر أحيانا

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حالياً جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة ،تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر و يتدنى مستوى تساقطها ليل الاحد/ فجرالاثنين ليصل الى 1300 متر.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليل الاثنين/فجر الثلاثاء لتلامس ١١٠٠متر. أما الثلاثاء فيكون غائم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع ١١٠٠متر وما فوق، تنحسر الأمطار والثلوج بدءًا من الظهر ليتحوّل ​الطقس​ الى غائم جزئيًا.