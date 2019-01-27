اليونيفيل الإيطالية والكورية تدشنان مشروع خيمة الملاعب الرياضية في مارون الراس

دشنت ​الكتيبة الإيطالية​ و​الكتيبة الكورية​ بالشراكة مع اتحاد بلديات ​بنت جبيل​ وبلدية ​مارون الراس​ مشروع خيمة الملاعب الرياضية في البلدة وتأتي هذه المبادرة في سياق المشاريع الخدماتية والإنمائية العديدة التي تقوم بها الكتيبة الإيطالية والكتيبة الكورية لفائدة بلدات ​الجنوب​ وهي ثمرة التعاون مع السلطات المحلية والاتحادات البلدية.

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