كتيبة تابعة للشرطة العسكرية الروسية تعود من سوريا إلى داغستان

أعلن رئيس الدائرة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافييف أن كتيبة الشرطة العسكرية رقم "58" التابعة للجيش في المنطقة العسكرية الجنوبية، والتي أدت مهامها في الجمهورية العربية السورية، عادت إلى مكان الانتشار الدائم في جمهورية داغستان.
وأدت الشرطة العسكرية مهام حراسة المنشآت الهامة لتشكيلات القوات الروسية، وضمان سيادة القانون والنظام وسلامة المدنيين في المناطق المحررة، ومرافقة القوافل الإنسانية والحفاظ على الأمن خلال الأعمال الإنسانية.
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