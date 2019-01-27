كتيبة تابعة للشرطة العسكرية الروسية تعود من سوريا إلى داغستان

أعلن رئيس الدائرة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافييف أن كتيبة ​الشرطة العسكرية​ رقم "58" التابعة للجيش في المنطقة العسكرية الجنوبية، والتي أدت مهامها في الجمهورية العربية السورية، عادت إلى مكان الانتشار الدائم في جمهورية ​داغستان​.

وأدت الشرطة العسكرية مهام حراسة المنشآت الهامة لتشكيلات القوات الروسية، وضمان سيادة القانون والنظام وسلامة المدنيين في المناطق المحررة، ومرافقة القوافل الإنسانية والحفاظ على الأمن خلال الأعمال الإنسانية.