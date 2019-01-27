النائب الأول للرئيس الإيراني يزور سوريا غدا

یتوجه النائب الأول لرئیس الجمهوریة ال​إيران​ية، ​حسن روحاني​ إسحاق جهانغیري، غدا إلى العاصمة السوریة، دمشق على رأس وفد رفیع المستوی.

وسیجتمع النائب الأول للرئیس خلال هذه الزیارة الرامیة إلی تطویر العلاقات بین إيران وسوریا، والتي تستغرق یومین، مع الرئیس السوري، ​بشار الأسد​، ورئیس الورزاء، عماد خمیس. وذلك بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.