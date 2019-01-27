مسؤول ايراني نفى تفاوض طهران مع باريس بشأن قدرات إيران الصاروخية

نفى رئيس لجنة ​الأمن​ القومي في البرلمان ال​إيران​ي ​حشمت الله فلاحت بيشة​ "ما تردد أن ​طهران​ تفاوضت مع ​باريس​ بشأن قدرات إيران الصاروخية"، مشيراً إلى أنه "يجري الحديث وسط الرأي العام والأوساط السياسية حول ضرورة إعادة النظر في التعاون الأمني مع ​أوروبا​".

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