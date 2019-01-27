الرئاسة المصرية: زيارة البشير تأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين

أكد المتحدث الرسمي باسم ​الرئاسة المصرية​ السفير بسام راضي، أن "زيارة الرئيس السوداني ​عمر البشير​ إلى مصر تأتي في إطار حرص القيادتين المصرية والسودانية على تعزيز العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الرئيسين سيستعرضان مسار العلاقات الثنائية في إطار مخرجات ​الدورة​ الثانية للجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة، التي تم انعقادها ب​الخرطوم​ في 25 أكتوبر الماضي، ومواصلة دفع التعاون المشترك بما يحقق طموحات وآمال شعب البلدين، وكذلك مواصلة التشاور لتنفيذ المشروعات المشتركة مثل الربط الكهربائي وربط السكك الحديدي".

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