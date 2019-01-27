محمد باقري: ليس لدينا أطماع تجاه أراضي وثروات الآخرين

لف رئيس هيئة الأركان الإيرانية ​اللواء​ ​محمد باقري​ إلى أنه "ليس لدينا أطماع تجاه أراضي وثروات الآخرين ولكن ربما نلجأ للسياسة الهجومية إذا حصلنا على دلائل للعدوان".

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