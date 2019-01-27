السلطات البرازيلية: سدّ آخر للمناجم على وشك الانهيار

أعلنت السلطات البرازيلية أن سدا آخرا للمناجم على وشك الانهيار".
وكانت السلطات البرازيلية قد أعلنت صباح اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار السد الذي وقع في منجم شركة "فالي" في ولاية ميناس غيريس بجنوب شرق البرازيل إلى 40 شخصا، مؤكدة ان أكثر من 250 هم في عداد المفقودين.
وأوضحت السلطات، ان اعداد الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ، والتي قد تستمر عدة أسابيع. وأضافت، أنه تم إنقاذ أكثر من 360 شخصا في مكان الحادث، مشيرة أن 23 منهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
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