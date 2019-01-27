صالحي: التعاون مع إيران بمجال الاتفاق النووي خاصة من جانب الأوروبيين ليس جيدا

لفت مساعد الرئيس ال​إيران​ي رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية ​علي أكبر صالحي​ إلى أن "التعاون مع إيران في مجال ​الاتفاق النووي​ خاصة من جانب الأوروبيين ليس جيداً"، مشيراً إلى أن "الجميع سيخسر لو تلاشت الثقة".

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