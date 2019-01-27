عرض عسكري بروسيا بمناسبة مرور 75 عاما على فك الحصار عن لينينغراد

شهدت مدينة بطرسبورغ، عرضا عسكريا بمناسبة مرور 75 عاما على فك الحصار الألماني عن مدينة لينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى، وطرد القوات الألمانية النازية من المنطقة.

وشارك في الاستعراض العسكري شاركحوالي 2.5 ألف من العسكريين، ومجموعة من الآليات الحربية ضمت 80 قطعة من تلك التي شاركت في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) بما في ذلك دبابات T34 الشهيرة وراجمات ​الصواريخ​ من طراز "كاتيوشا".

يذكر انه قبل 75 عاما، تمكنت القوات السوفيتية في يوم 27 يناير عام 1944 من اختراق دفاعات ​الجيش الألماني​ وتحرير مدينة لينينغراد حاليا تسمى ​سان بطرسبورغ​ من الحصار النازي المفروض عليها.