وزير حقوق الانسان باليمن: 25 ألف طفل تم تجنيدهم من قبل الحوثيين

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أن هناك نحو 25 ألف طفل يمني مجند، خلال الحرب اليمنية.
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أكد ان هؤلاء الاطفال يتم تجنيدهم من قبل الجانب الحوثي ومن بعض الجهات الأخرى".
وأشار الوزير اليمني إلى أن "الحكومة اليمنية وافقت على أغلبية التوصيات المقدمة من 88 دولة في مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة". وأضاف "وافقنا على 80 بالمئة من التوصيات التي يبلغ عددها 250 توصية قدمتها حوالي 88 دولة في مجلس حقوق الإنسان، وتم إحالة 81 توصية للدارسة سنرد عليها في شهر حزيران".
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