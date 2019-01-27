رجال وسيدات أعمال يدعمون المرحلة الثالثة من مستشفى الأورام في الأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

زار عدد من رجال وسيدات الأعمال، اليوم الأحد، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان، في الأقصر، في محافظات الصعيد، للتعرف على طبيعة علاج المرضى وتفاصيل المرحلة الثالثة التي يجرى إنشاؤها حاليًا.

وقدم الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، شرحًا وافيًا بكافة تفاصيل العمل وعلاج أبناء الصعيد، في جولة لكبار المتبرعين القادمين من القاهرة داخل أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات والرعاية المركزة، مؤكدًا أن المستشفى حقق أرقام وخطوات مميزة خلال الفترة الماضية واستقبلت عشرات الآلاف من المرضى، وتعالجهم بصورة يومية بأحدث الأجهزة المتطورة التي تم جلبها من مختلف دول العالم لتقديم أفضل خدمة لتحقيق شعار المستشفى صعيد بلاسرطان.

والتقى كبار المتبرعين بعدد من المرضى، وتعرفوا على أرائهم حول مستوى الخدمة وكيف يتم فحصهم منذ دخولهم للمستشفى بغرف علاج اليوم الواحد، وتحديد مواعيد خدماتهم المختلفة بمختلف أنواع العلاج من السرطان.

وقال المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إن كل الأجهزة والخدمات الطبية مقدمة لأهل الصعيد بالمجان تمامًا، مؤكدًا أن إدارة المستشفى قررت بجانب بناء مبنى علاجي وتوفير كافة الأجهزة الطبية داخله لخدمة مرضى السرطان تفننت في تجهيز المستشفى بشكل جمالي مميز يدخل البهجة والسعادة ففي قلوب مرضى السرطان وكافة زوار المستشفى.