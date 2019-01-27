القبض على 3 عاطلين بحيازتهم كيلو "إستروكس" في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، اليوم الأحد، القبض على 3 عاطلين بحيازتهم كيلو جرام من مخدر "الإستروكس" بقصد ترويجها في شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ للعميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام "إبراهيم س." 17 سنة، عاطل، و"أحمد م." 23 سنة، عاطل، و"محمد خ." 18 سنة، عاطل، بالاتجار في مخدر "الإستروكس" وتوزيعه على الشباب من عملائهم من متعاطي المواد المخدرة.

وتشكل قوة أمنية برئاسة العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية والمقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث، وضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي كيلو جرام ومبلغ مالي 580 جنيه، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.