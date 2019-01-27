محتجون يحتلون سفارة الكاميرون في برلين لفترة قصيرة

أعلنت الشرطة الألمانية صباح اليوم الأحد أن مجموعة صغيرة من المحتجين السياسيين احتلوا سفارة جمهورية الكاميرون في العاصمة الألمانية برلين لفترة قصيرة ليلة السبت/الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم: "اقتحم نحو عشرة أشخاص مبنى السفارة وقدموا مطالب سياسية".

وحدثت بعض التلفيات في مبنى السفارة جراء الاقتحام.

وانتقلت قوة كبيرة من الشرطة إلى موقع السفارة وتمكنت من إخراج المحتجين. ولم تقع إصابات.

وأضاف المتحدث: "لا يمكننا التعليق على الخلفيات. لا يزال يتعين علينا تحري الأمر على نحو أدق".

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