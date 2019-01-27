اعتقال 15 متسللاً من "داعش" في عملية أمنية غرب الموصل

أعلن مصدر بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 15 من عناصر تنظيم داعش، في عملية أمنية نفذها الحشد الشعبي غرب الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال النقيب مازن خضر، من شرطة نينوى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "قوات من الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية كبيرة اليوم في قضاء تلعفر (70 كلم غرب الموصل) وتمكنت من اعتقال 15 متسللاً من عناصر داعش".

وأضاف أن "من بين المعتقلين قادة في التنظيم، وتم اقتيادهم إلى مقر قوات الحشد للتحقيق معهم".

وعلى صعيد آخر، قال خضر إنه "تم العثور اليوم أيضاً على 34 جثة تعود لعناصر داعش في معسكر يعود للتنظيم في قرية الحود بين ناحية القيارة وقضاء الشرقاط".

وما زالت مناطق بمحافظة نينوى، وخاصة المجاورة للحدود مع سوريا، تشهد تواجداً لخلايا تنظيم داعش النائمة التي تنفذ بين الحين والآخر عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين، وذلك رغم الإعلان عن الانتصار عسكرياً على تنظيم داعش نهاية عام 2017.