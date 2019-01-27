أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الأحد، مقتل ستة أشخاص بينهم صحفي وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب بقضاء الشرقاط شمالي بغداد.
وقال المصدر إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا صباح اليوم بالتعاقب في الطريق الرئيسي بالشرقاط ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بينهم صحفي بالانفجار الأول وإصابة ثلاثة آخرين، فيما أسفر الانفجار الثاني عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة تسعة آخرين في حصيلة أولية".
وتشهد مناطق بمحافظة صلاح الدين عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة القضاء على تنظيم "داعش" الارهابي عسكرياً قبل أكثر من عام.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 بانفجارين شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.