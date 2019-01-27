مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 بانفجارين شمالي العراق

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الأحد، مقتل ستة أشخاص بينهم صحفي وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب بقضاء الشرقاط شمالي بغداد.

وقال المصدر إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا صباح اليوم بالتعاقب في الطريق الرئيسي بالشرقاط ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بينهم صحفي بالانفجار الأول وإصابة ثلاثة آخرين، فيما أسفر الانفجار الثاني عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة تسعة آخرين في حصيلة أولية".

وتشهد مناطق بمحافظة صلاح الدين عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة القضاء على تنظيم "داعش" الارهابي عسكرياً قبل أكثر من عام.