مقتل وإصابة 14 من الشرطة العراقية في تفجيرين منفصلين ببغداد

مركز الإعلام الأمني العراقي

وكالات :

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية، وإصابة 10 آخرين في تفجيرين منفصلين شمال مدينة تكريت، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.



وذكر المركز في بيان أن هجومين إرهابيين منفصلين وقعا في محافظة صلاح الدين، بواسطة عبوتين ناسفتين

بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.



وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد- في وقت سابق اليوم- بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار وقع جنوب الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.