- 1/2
- 2/2
تراجعت الحكومة الفنزويلية وألغت المهلة التي حددها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للدبلوماسيين الأمريكيين لمغادرة البلاد؛ بعد اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة "خوان جوايدو" رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية اليوم الأحد أن حكومة مادورو علقت
يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن الأربعاء الماضي عن قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اعتراف واشنطن برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.
وأمهل مادورو الدبلوماسيين الأمريكيين ثلاثة أيام لمغادرة البلاد إلا أن الولايات المتحدة صرحت بأنها لن تمتثل لهذا القرار، معللة ذلك بأن مادورو لم يعد الرئيس الشرعي لفنزويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تتراجع عن تهديدها بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.