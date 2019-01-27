فنزويلا تتراجع عن تهديدها بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين

الحكومة الفنزويلية

وكالات :

تراجعت الحكومة الفنزويلية وألغت المهلة التي حددها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للدبلوماسيين الأمريكيين لمغادرة البلاد؛ بعد اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة "خوان جوايدو" رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية اليوم الأحد أن حكومة مادورو علقت

طرد الدبلوماسيين الأمريكيين، مع منح فرصة للتفاوض لمدة 30 يومًا مع المسئولين الأمريكيين بشأن تأسيس مكتب يدير المصالح الأمريكية في فنزويلا، ومكتب مماثل يدير المصالح الفنزويلية في الولايات المتحدة.يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن الأربعاء الماضي عن قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اعتراف واشنطن برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.وأمهل مادورو الدبلوماسيين الأمريكيين ثلاثة أيام لمغادرة البلاد إلا أن الولايات المتحدة صرحت بأنها لن تمتثل لهذا القرار، معللة ذلك بأن مادورو لم يعد الرئيس الشرعي لفنزويلا.