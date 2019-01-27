الجيش اليمني يحرز تقدمًا جديدًا في مديرية رازح بصعدة

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الجيش اليمنيوكالات :
ذكرت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما جديدا بإسناد من مقاتلات التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي في مديرية رازح شمال محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن وحدات خاصة تابعة للواء السابع حرس حدود، شنت هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات، وحررت (تبة شبان) وموقع (سوار)، وعددا من التباب
وفي ذات السياق، تمكن فريق هندسي من انتشال أكثر من 30 عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات في القرى والطرقات.
وكان الجيش اليمني قد أعلن أمس السبت مقتل 15 عنصرا حوثيا شمالي صعدة وتحرير مناطق واسعة غربي المحافظة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.
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