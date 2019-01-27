مقتل 3 أشخاص في واشنطن برصاص مجهولين

اطلاق نار في واشنطن - أرشيف

وكالات :

أعلن قائد شرطة العاصمة الأمريكية، بيتر نيوشيم، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة لإطلاق النار في واشنطن من قبل مجهولين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وعثر على جثتي رجلين مصابين بأعيرة نارية داخل سيارة متوقفة. فيما عثر على جثة الرجل الثالث على بعد حوالي 45 متراً من السيارة،

وفقاً لما ذكره نيوشيم، في تصريحه للصحفيين المنشور على صفحة الشرطة على موقع تويتر.

وقال قائد شرطة العاصمة الأمريكية، إن رجال الشرطة يبحثون عن العديد من المشتبه بهم في إطلاق النار.