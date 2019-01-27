كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 34 فى انهيار سد بالبرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف عمال الإنقاذ البرازيليون عمليات البحث عن مئات المفقودين تحت بحر من الطين بعد انهيار سد مخلفات في منجم لخام الحديد مملوك لشركة فالي، مما أسفر عن مقتل 34 شخصا على الأقل.

وتسبب انهيار السد يوم الجمعة فى إطلاق سيل من نفايات التعدين اصطدمت بمرافق فالى، وفيضانات طينية بمجتمع مجاور تاركة ما يقرب من 150 متراً من الدمار الممتد لأميال.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قالت إدارة الإطفاء الحكومية في ولاية ميناس جيريس، فى أحدث أعداد مؤكدة للقتلى، إنّ 23 شخصاً تم نقلهم إلى المستشفيات.

كما يظل حوالي 250 شخصا في عداد المفقودين، وقال متحدث بإسم الشرطة، إن جميع المفقودين هم موظفون أو مقاولون من شركة فالي.

وركز رجال الإطفاء آمالهم في العثور على ناجين على متن حافلة وقطار محاصرين، إلى جانب مرافق تعدين ومنازل مجاورة دُفنت في الوحل بعد تحطم السد في منجم كاليجو دو فيجاو في فال بالقرب من مدينة برومادينو.

وقال روميو زيما ، حاكم ولاية ميناس جيرايس، إنه لسوء الحظ، في هذه المرحلة، فإن فرص العثور على الناجين ضئيلة، وأنه من المحتمل استعادة المزيد من الجثث.