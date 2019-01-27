كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء كندا يقيل سفير بلاده لدى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، إقالة سفير بلاده لدى الصين، والذي أثار غضبا سياسيا مع تعليقات حول قضية ترحيل مسؤولة شركة هواوي.

وكان جون ماكالوم قد أحرج حكومة ترودو، بقوله إنّ مسؤولة شركة هواوي قد تتقدم بحجة قوية ضد إرسالها إلى الولايات المتحدة.

واتهم النواب المعارضون والسفراء السابقون ماكالوم بالتدخل السياسي غير المقبول في قضية تسببت في إفساد العلاقات بين كندا والصين.

واعتقلت منج، ابنة مؤسس شركة هواوي، في فانكوفر الشهر الماضي بسبب انتهاكات مزعومة لفرض عقوبات أمريكية على إيران.

واحتجزت الصين في وقت لاحق اثنين من المواطنين الكنديين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقد أعادت محكمة صينية في وقت لاحق محاكمة رجل كندي كان قد سجن بتهمة تهريب المخدرات وحكم عليه بالإعدام.

وفى خطوة غير مسبوقة، قال ترودو في بيان لم يشرح أسبابه "طلبت الليلة الماضية وقبلت استقالة جون ماكالوم كسفير كندا لدى الصين."

وقال دبلوماسيون وخبراء مخضرمون لوكالة رويترز، إنّها المرة الأولى التى تتم فيها إقالة سفير كندي رسميا.

وقال ترودو يوم الخميس الماضي إنه لا يعتزم استبدال ماكالوم الذي اعتذر في نفس اليوم عن تصريحاته في وقت سابق من الأسبوع.

لكن صحيفة "تورونتو ستار" نقلت يوم الجمعة عن المبعوث قوله، إنّ واشنطن إذا أسقطت طلب الترحيل "سيكون هذا أمراً عظيماً بالنسبة لكندا".