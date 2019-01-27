كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير يصل القاهرة فى زيارة عمل تستغرق يوما واحدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس السودانى عمر البشير إلى القاهرة فى زيارة عمل لمصر تستغرق يوما واحدا حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولى. وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الزيارة تأتى فى إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناء على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التى عقدت فى أكتوبر الماضى، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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