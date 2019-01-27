كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. رئيس فنزويلا يرقص ويطبل وسط أنصاره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رقص الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت مع عقيلته، سيليا فلوريس، على إيقاع "البنقز" وسط أنصاره خلال لقاء عقده مع عدد كبير من الشباب في العاصمة كاراكاس.

كما طبل مادورو بحماس على "البنقز"، وهي آلة تصدر الصوت عن طريق الطرق أو الضرب، ومثال عليها الطبل والدف والجرس.

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وحمل الحضور صورا وتماثيل لمادورو معربين عن تأيدهم له بعد قرار عدد من الدول الاعتراف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، كرئيس مؤقت للبلاد.

وأمهلت كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا نيكولاس مادورو لمدة 8 أيام يتعين عليه خلالها الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، وخلافا لذلك فإنها ستعترف برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا لفنزويلا. وكانت واشنطن وعدد من دول أمريكا اللاتينية اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا، بعد أن أعلن هو قبل ذلك نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.