كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: وفد وزاري أردني يصل إلى العاصمة بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وفد اردني رفيع المستوى إلى العراق، لبحث ومناقشة أطر التعاون بين البلدين ووضع جداول زمنية لتنفيذ البرامج المتفق عليها، وتسهيل دخول البضائع العراقية إلى الأردن.

ووفق ما أوردته "السومرية" العراقية، اليوم الأحد، أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير المالية العراقي فؤاد حسين في بيان، أن الوفد الأردني يضم وزراء الصناعة، والتجارة، والتموين، والصحة، والمالية، والبلديات، والنقل، والطاقة، ومحافظ البنك المركزي الأردني ، مشيراً إلى أن الوفد الأردني سيلتقي بنظرائه من الحكومة العراقية.

وأضاف البيان: أن "نائب رئيس الوزراء الاردني رجائي المعشر سيصل اليوم لرئاسة الاجتماع الموسع الذي سيرأسه من العراق نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين".