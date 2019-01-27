كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الكوبي يرد على تعليق "بومبيو" بشأن التدخل في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على تعليق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخير حول مساهمة كوبا في تصاعد الأزمة السياسية في فنزويلا، واصفًا ذلك بـ"الافتراء" و"الغطرسة".

وكان قد قال "بومبيو" يوم أمس السبت لمجلس الأمن الدولي، إن كوبا "زادت الأمور سوءً بشكل مباشر" في فنزويلا.

وانتقد "دياز كانيل" هذه التعليقات، حيث قال في تدوينة على موقع "تويتر": "هذه التهديدات التدخلية المليئة بالتشهير والغطرسة ستنكسر عندما تواجه عزيمة الناس الذين لم يتخلوا أبدًا عن استقلالهم وسيادتهم."

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت آنايسي رودريغيز كاميجو، الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة، واشنطن باستخدام مجلس الأمن كمنبر لإضفاء الشرعية على حملتها الدولية ضد الحكومة الدستورية لرئيس البلاد نيكولاس مادورو.

كما أعربت عن اعتقادها بأن العدوان من قبل الولايات المتحدة وحلفائها هو التهديد الرئيسي للسلام والأمن في أمريكا اللاتينية.