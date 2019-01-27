كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحيي الذكرى الـ 75 لفك الحصار عن مدينة لينينجراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت مدينة بطرسبورج، اليوم، عرضا عسكريا بمناسبة مرور 75 عاما على فك الحصار الألماني عن مدينة لينينجراد خلال الحرب الوطنية العظمى، وطرد القوات الألمانية النازية من المنطقة.
فقبل 75 عاما، تمكنت القوات السوفيتية في يوم 27 يناير عام 1944 من اختراق دفاعات الجيش الألماني وتحرير مدينة لينينغراد (حاليا تسمى بطرسبورغ) من الحصار النازي المفروض عليها.
وبهذا المناسبة، أقيم في ساحة القصور ببطرسبورغ، استعراض عسكري شارك فيه حوالي 2.5 ألف من العسكريين، ومجموعة من الآليات الحربية ضمت 80 قطعة من تلك التي شاركت في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) بما في ذلك دبابات T34 الشهيرة وراجمات الصواريخ من طراز "كاتيوشا".
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