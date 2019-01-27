كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في تحِد لروسيا.. مسؤول: اليابان لن تغير موقفها بشأن جزر الكوريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب رئيس الوزراء الياباني، كويتشي هاجودا، أن الحكومة اليابانية لم تغير موقفها الرئيسى بشأن جزر كوريل المتنازع عليها وسط محادثات السلام الجارية مع روسيا وما زالت تصر على أنها منطقة أجداد اليابان.

وقال "هاجودا" لمحطة تلفزيون "إن.إتش.كي": "الموقف الأساسي للحكومة اليابانية الذي يفيد بأن جزر كوريل هي أرض أجدادنا اليابان لم يتغير".

وفي وقت سابق من يناير، عقدت موسكو وطوكيو، - التي لم توقع على معاهدة سلام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية -، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النزاع الإقليمي حول جزر الكوريل، وتبقى من الناحية الفنية في حالة حرب مع بعضها البعض، عقدت الجولة الأولى من محادثات السلام .

وتخضع المجموعة المتنازع عليها من أربع جزر (إيتوروب - كوناشير - شيكوتان - هابوماي) لروسيا حاليًا، التي تصر على أن الأراضي قد تم نقلها إلى الاتحاد السوفييتي بعد انتهاء الحرب، وأنها كانت جزءً لا يتجزأ من البلاد منذ ذلك الحين.

وقبيل محادثاته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، - والتي جرت يوم الثلاثاء -، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن اليابان ستطالب بالسيادة على الكوريل، لكن ليس لديها نية لترحيل المواطنين الروس الذين يعيشون هناك إذا تم تسليم الجزر بالفعل إلى طوكيو.