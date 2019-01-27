كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 أشخاص برصاص مجهولين في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد شرطة العاصمة الأمريكية، بيتر نيوشيم، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة لإطلاق النار في واشنطن من قبل مجهولين.

وعثر على جثتي رجلين مصابين بأعيرة نارية داخل سيارة متوقفة. فيما عثر على جثة الرجل الثالث على بعد حوالي 45 متراً من السيارة، وفقاً لما ذكره نيوشيم، في تصريحه للصحفيين المنشور على صفحة الشرطة على موقع تويتر.

وقال قائد شرطة العاصمة الأمريكية، إن رجال الشرطة يبحثون عن العديد من المشتبه بهم في إطلاق النار.